Real Madrid : Cristiano Ronaldo annonce l’âge de sa retraite

Interrogé sur son avenir au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a assuré qu’il y jouerait encore quelques années même s’il n’a pas ouvertement révélé qu’il finirait sa carrière au club Merengue.

A 33 ans, le quintuple Ballon d’Or continue d’impressionner mais il n’arrive pas à trouver un accord avec son président, Florentino Perez, pour signer une prolongation.

Interrogé sur ce sujet, Ronaldo a botté en touche : « Mon avenir ? Il réside dans le match de samedi (NDLR finale de Ligue des champions), on doit jouer, gagner et entrer dans l’histoire, c’est la chose la plus importante est le présent et c’est maintenant. Si je prendrai ma retraite au Real ? J’ai dit que je la prendrai à 41. Biologiquement j’ai 23 ans », a-t-il lancé au micro d’El Chiringuito de Jugones dans des propos rapportés par AS.

Si on se base sur les propos de la star portugaise, il prendra sa retraite en 2026, peut être juste après la coupe du monde ?

