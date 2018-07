Real Madrid : Cristiano Ronaldo tout proche d’un club italien

TRANSFERTS – Cette fois, c’est (très) sérieux. Après neuf saisons passées ensemble, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid sont proches de la rupture. D’une relation au point mort avec son président à un salaire jugé trop peu élevé, la star portugaise est décidée à aller voir ailleurs cet été pour de multiples raisons. Destination la Juventus ?

Un an après le feuilleton Neymar, le mercato d’été s’apprête à nous offrir une nouvelle saga. Et pas n’importe laquelle. Souvent évoqué, rarement envisagé, le transfert de Cristiano Ronaldo est cette fois une réalité. Après huit ans au Real Madrid, la star portugaise veut aller voir ailleurs. Si la vérité du jour n’est pas forcément celle du lendemain, CR7, lui, est cette fois bien décidé.

Relancée dans la journée de lundi, la rumeur d’un possible départ à la Juventus fait la Une de tous les quotidiens sportifs italiens ce mardi. Tuttosport, La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport n’ont d’yeux (et de mots) que pour cette incroyable information. Comme confirmé par Sky Italia lundi soir, la Vieille Dame songe donc bien à faire venir Cristiano Ronaldo cet été.

Une opération à 400 millions d’euros

La chaîne transalpine, toujours bien informée, explique que le joueur, de son côté, a déjà donné son aval pour cette destination. Désormais, la balle est dans le camp de la Juve. Pour l’heure, les dirigeants analysent et étudient la faisabilité de l’opération. Au total, elle pourrait avoisiner les… 400 millions d’euros, entre prix du transfert (120/150 millions d’euros) et contrat (30 millions d’euros/an).

Comme expliqué hier sur Eurosport.fr, la Vieille Dame peut se vanter de bonnes relations avec Jorge Mendes, l’agent de CR7. Ce dernier, présent à Turin la semaine passée lors de l’arrivée de João Cancelo (l’un de ses protégés), a lui-même soufflé cette possibilité aux dirigeants italiens. “Vous pensez que c’est impossible, mais ça ne l’est pas totalement”, aurait-il expliqué en substance selon Sky Italia.

Qui pour remplacer Ronaldo au Real ?

Mais un obstacle, et pas des moindres, est à franchir dans ce dossier. Si Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, qui va le remplacer ? Neymar, lui, ne devrait pas quitter le PSG cet été. Florentino Pérez, le président madrilène, laissera donc difficilement partir sa star portugaise sans remplaçant derrière.

D’ailleurs, le patron de la Maison Blanche fait beaucoup parler ce mardi à Madrid. Comme l’explique Marca, sa relation avec le quintuple Ballon d’Or est au point mort. Le joueur, qui ne s’estime pas reconnu à sa juste valeur, est très remonté. “CR7 a décidé de partir et ce n’est pas seulement pour une question d’argent’, précise le quotidien, qui résume ainsi : “Soit Pérez fait un pas en arrière, soit Ronaldo partira”

Vous l’avez compris, cet été 2018 pourrait bien être celui du départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid. “Le transfert du siècle”, titre même Tuttosport ce mardi, qui annonce que le joueur est à “un pas” de la Juve. S’il n’est certainement pas si proche, il n’en semble plus très loin…

Eurosport