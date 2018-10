Sur les tablettes du FC Barcelone mais aussi du Real Madrid, le défenseur central des lions est annoncé un peu partout en Europe car il est également sollicité par Chelsea et Manchester United. Mais, un transfert vers l’Espagne revient le plus souvent dans la presse spécialisée.

Le quotidien espagnol Marca cite de plus en plus Kalidou Koulibaly comme un renfort parfait et que le club de la capitale ne tarderait pas à se décider dans les jours à venir. “Il n’y a pas d’offre concrète du Real actuellement”, informe la source.

L’objectif du Real Madrid est d’amener dans la capitale un acteur extrêmement fiable et performant qui a toutefois un potentiel à améliorer. De toute évidence, De Laurentiis ne souhaite pas vendre un joueur aussi important pour l’équipe napolitaine.