Real Madrid : le coût du transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus

Footmercato – Le club italien a communiqué les chiffres du transfert de Cristiano Ronaldo, sa nouvelle recrue star.

Depuis ce début de soirée, Cristiano Ronaldo n’est plus joueur du Real Madrid, mais Turinois. La star portugaise quitte la capitale espagnole après 9 saisons et s’en va tenter sa chance en Italie. La fin d’une époque, tant le Lusitanien a marqué l’histoire du club champion d’Europe en titre, avec 4 Ligues des Champions obtenues sur les 5 dernières saisons, et 4 Ballons d’Or obtenus en tant que joueur du Real Madrid. La Juventus vient d’officialiser les détails financiers de celle qui sera sans aucun doute le plus gros transfert de l’été, en termes d’impact médiatique du moins.

Le club du Piémont a ainsi acquis les droits de Cristiano Ronaldo pour les 4 prochaines saisons, et le Portugais est donc lié au club jusqu’en 2022. Un bail de longue durée pour celui qui a fêté ses 33 ans en février dernier. Dans son communiqué officiel, le club italien précise que le transfert a coûté 100 millions d’euros, payables en deux ans, auxquels il faut rajouter 12 millions d’euros sous forme de montant de solidarité imposé par la FIFA et autres primes diverses.

Sans surprise, le désormais ancien numéro 7 du Real Madrid devient le transfert le plus cher de l’histoire de la Juventus et même de la Serie A, dépassant son ancien coéquipier Gonzalo Higuain qui avait coûté 90 millions d’euros à la Vieille Dame. En Italie, il découvrira un championnat et sera surtout attendu au tournant sur la scène européenne. Permettra-t-il aux Piémontais de remporter la Ligue des Champions ? Réponse dès le mois de septembre.

