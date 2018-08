Real Madrid : le tacle de Sergio Ramos à Cristiano Ronaldo

Récemment interrogé sur son arrivée à la Juventus, Cristiano Ronaldo avait encensé la Vieille Dame, indiquant qu’il était ravi de rejoindre un club où l’on se sentait comme dans une famille. Des propos qui ont bien évidemment fait réagir en Espagne. Un début de polémique qui a été rapporté à Sergio Ramos qui a répondu au Portugais en marge de la conférence de presse d’avant-match de la Supercoupe d’Europe.

« Cristiano ? Il faudrait approfondir ses opinions. Ici, nous nous sommes toujours sentis comme une famille. Je ne sais pas s’il parle du vestiaire ou de la direction. La clé du succès a toujours été le fait que nous soyons une famille. C’a été et c’est toujours le cas. La perte d’un tel joueur, c’est négatif, mais ce n’est pas à cause de ça que Madrid va arrêter de gagner. Des joueurs importants sont passés dans ce club et Madrid est toujours resté au-dessus de tout. Il a décidé de tenter une nouvelle aventure et j’espère que tout ira bien pour lui », a-t-il déclaré en conférence de presse.