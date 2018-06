Real Madrid : Sadio Mané vers un transfert record

GALSEN221 – L’information avait été révélé quelques jours après le départ de Zidane Zidane à la tête du Real Madrid. Sadio Mané, le joueur de Liverpool, est dans les petits papiers du triple champion d’Europe qui est prêt à mettre le prix pour s’attacher ses services. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur les négociations concernant le joueur qui dispute actuellement la Coupe du monde avec le Sénégal en Russie.

En effet, selon les médias espagnols, le nouvel entraîneur du Real Julen Lopetegui est, comme son prédécesseur, fan du profil de l’international sénégalais qui est capable de jouer dans les différents secteurs de l’attaque. Une polyvalence qui a toute son importance.

Auteur d’une saison aboutie avec Liverpool qu’il a aidé à se hisser en finale de la Ligue des champions, Sadio Mané est estimé à 100 millions d’euros par le board de la formation anglaise.

Pour convaincre les dirigeants des Reds, la « Maison blanche » est prête à payer la somme de 80 millions d’euros. Une somme à laquelle sera ajouté le portier Keylor Navas qui est estimé à 20 millions d’euros sur le marché des transferts, avec un contrat qui court jusqu’en 2020.

Au change, Liverpool y gagnerait lorsqu’on sait que le club cherche actuellement un gardien de but pour remplacer Karius, auteur de deux grosses bourdes lors de la finale perdue face au… Real Madrid. Sur le plan comptable également, les Reds y trouverait leur compte.

Avec une telle somme et un transfert qui ferait sensation, le numéro 10 des « Lions redeviendrait le joueur africain le plus cher de l’histoire devant Cédric Bakambu et ses 74 millions d’euros lors de son transfert au Beijing Guoan.

Galsen221.com