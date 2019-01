Le sénégalais Elimane Lam est actionnaire du Real de Valladolid de Ronaldo, a appris wiwsport.com. En effet, selon des sources proches, c’est un Sénégalais qui est dans le Club par l’intermédiaire d’un ami Espagnol avec qui il travaille depuis un bon moment. Le club appartenait à un cousin de son ami espagnol. En 2011, le club avait d’énormes difficultés financières alors qu’il était en 2ème division. C’est ainsi que le propriétaire du club lui avait proposé de prendre des actions dans le club. A l’époque, M. Elimane Lam avait acheté des actions par simple passion. En 2016-2017, le club était en D2, 17ème du championnat et à un pas de descendre en 3ème division. C’est sous ce rapport, que M. Lam avait décidé de prendre plus d’actions. Parce qu’à cette époque-là, le coût des actions était moins lourd avec plus d’opportunités dans le futur. Ainsi le club est monté en 1ère division. Lorsqu’il montait, il était 5ème du championnat. Après, il a joué les matchs de barrages. C’est ainsi que la formation avait assuré ses matchs de barrages pour monter en 1ère division. Ronaldo, actionnaire majoritaire à 51% Beaucoup d’hommes d’affaires voulaient acquérir le club. Ils voulaient en fait la totalité des actions. Mais lorsque Ronaldo leur a payé 36 millions d’euros, pour être actionnaire majoritaire avec 51% des actions, chaque actionnaire a pris quelques de ses actions pour permettre à Ronaldo d’être majoritaire comme il le souhaitait. En réalité, Ronaldo voulait au départ être actionnaire majoritaire. Il l’exigeait. On lui a accepté les 51% pour qu’il soit actionnaire majoritaire comme il le souhaitait. C’est à la suite de tout ça que les actionnaires classiques se sont réunis plusieurs fois pour décider de vendre la majorité du club à Ronaldo. Elimane Lam, actionnaire et membre du Conseil d’Administration Aujourd’hui, ce fils du pays et ses amis ne le regrettent pas. Parce qu’en termes de marketing et sponsoring, Ronaldo est en train de leur apporter beaucoup d’opportunités. Elimane Lam est actionnaire du club et membre du Conseil d’Administration qui est constitué des 6 actionnaires avec un Secrétaire général. Il est actionnaire et administrateur du Club. Ronaldo est le Président du Conseil d’Administration (PCA). Elimane Lam est dans ce club depuis 2017 et n’a jamais voulu le dire au Sénégal. Son entourage estime que lorsqu’il y y investissait il l’a fait par simple passion. Il ne s’attendait pas d’en récolter autant aujourd’hui. Le fait que ce Sénégalais soit actionnaire de ce club, va apporter de très grandes retombées au Sénégal. La preuve, le club envisage de créer un Centre de formation au Sénégal. Un centre qui sera affilié directement au club. Cela pourrait aider les talents sénégalais à être formés avant de partir en Europe à l’image de Diambars. Valladolid va bientôt venir ouvrir son centre de formation au Sénégal pour détecter les jeunes talents et les former.

