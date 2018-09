Rencontre entre Modou Lo et Balla ce mardi à la TFM : la surprise réservée par Gaston Mbengue

En vieux briscard, Gaston Mbengue prépare du lourd en vue combat tant attendu entre Balla Gaye 2 et Modou Lô en janvier 2019. La campagne de médiatisation a démarré comme premier jalon l’exclusivité donnée à la TFM de Youssou Ndour et la signature avec son partenaire, IACOM ce mardi à 21h.

Les deux (2) lutteurs, comme on les connait ne se déroberont pas pour se lancer des piques, les unes plus acerbes que les autres. Mais Gaston Mbengue ne compte pas s’arrêter là car il y aura deux face à face à Paris avec un single de Pape Diouf et la présence des adversaires sera obligatoire à la soirée du chanteur au Zénith, le 13 octobre prochain.

Après la soirée, Balla Gaye 2 et Modou Lô feront face aux sénégalais de la Diaspora. Cinq (5) autres artistes feront des singles sur cette affiche dont Aïda Samb, Assane Ndiaye, Sidy Diop entre autres. Un CD est aussi en gestation.

Pour rappel, ce combat est ficelé par Gaston Mbengue et les deux (2) s’opposeront pour la seconde fois. Balla Gaye 2 ayant battu Modou Lô, il y a une dizaine d’années.

