Retraite de Moussa Sow en équipe nationale : hommage à un vrai « Lion » à la fibre patriotique

Moussa Sow, un des plus grands attaquants sénégalais de l’histoire, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L’occasion de revenir sur une carrière exceptionnelle, marquée tout de même pas des hauts et des bas en équipe du Sénégal.

Août 2009, ses débuts avec le Sénégal

Le 12 août 2009, Sow a obtenu sa première sélection en équipe du Sénégal. C’était à Blois, lors d’un match amical du Sénégal contre la RD Congo, remporté (2-1) par les hommes d’Amsatou Fall alors Directeur technique national, qui assurait l’intérim. Depuis lors, l’ancien lillois a enchaîné les matchs avec les Lions, mais sans avoir la chance de prendre part à une grande compétition internationale l’année suivant. D’autant que le Sénégal a été éliminé lors des préliminaires pour la CAN 2010. Les choses sérieuses sont arrivées après.

3 Coupes d’Afrique et un Mondial

La décennie passée en sélection a été marquée quatre grandes compétitions. Avec le Sénégal, Sow a disputé trois Coupes d’Afrique des nations et une Coupe du monde FIFA au dénouement décevant. Un échec qui sans doute est l’un des motifs de sa retraire internationale.

Néanmoins, le désormais ex-attaquant des « Lions » peut se gloifier de sa longévité en équipe du Sénégal. Avec 50 sélections et 19 buts, Moussa Sow est l’un des joueurs les plus capés après Henri Camara (99 sélections) et El Hadji Diouf (69 sélections), Moussa Ndiaye (59 sélections), Mamadou Niang (55 sélections).

Un palmarès vide

Malgré son statut de cadre avant sa retraite, le natif de Mantes-La-Jolie n’a eu pas riche carrière avec l’équipe nationale. Le meilleur buteur (25 buts) de la Ligue 1 française en 2011 n’a rien remporté avec le Sénégal.

Ses meilleures performances auront été une place de quart-de-finaliste à la CAN 2017 et une participation à la Coupe du monde 2018. Mais lors du mondial russe, il n’a joué la moindre minute. Une triste fin pour l’ancien buteur de Fenerbahçe qui néanmoins a fait les beaux jours de l’équipe nationale sous la direction de cinq entraîneurs, Amsatou Fall, Amara Traoré, Joseph Koto, Alain Giresse et Aliou Cissé.

