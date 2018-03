Rocky Balboa attaque Bombardier : « il n’est pas intelligent »

GALSEN221 – La guerre est déclarée entre Bombardier et Rocky Balboa. Alors que le premier avait récemment promis l’enfer à son futur adversaire, ce dernier vient de lui apporter une cinglante réponse en le taxant notamment de fou et de personne peut intelligente dans des propos relayés par LutteTv via Sunu Lamb.

« Bombardier est costaud mais ne sait pas frapper. Je suis un enfant de Colobane. Je ne suis pas un poltron. Je suis arrivé en Europe sans aucun sou. Je me suis débrouillé et, aujourd’hui, je rends grâce à Dieu. Cela veut dire que je suis assez courageux. J’ai aussi de la force physique. Je suis un technicien. J’ai mes diplômes d’entraîneur. Il n’a qu’une seule clé, boof adversaires yi rek. Sokko mbassé mou danou. Bombardier n’est pas intelligent. C’est un fou », a déclaré Rocky qui attend avec impatience leur confrontation.

