Rocky Balboa réagit après sa défaite express contre Bombardier

GALSEN221 – Rocky Balboa n’a pas fait le poids face à Bombardier qui l’a très rapidement mis KO. Réagissant dans les colonnes de Sunu Lamb, il a reconnu la supériorité du roi des arènes.

« Je suis satisfait. Parce que c’est le Sénégal qui gagne. Le combat a été expéditif, Bombardier a été plus fort que moi. Je ne me suis pas sérieusement entraîné. J’étais dans un autre projet. Je n’étais pas prêt. Bombardier est très lourd. Il a gagné. Il y’aura une autre fois. Je vais mieux m’entraîner. Je pourrai me rendre aux USA pour ça. Mais là, il faut reconnaître que Bombardier a été le plus fort », a fait savoir Rocky.

