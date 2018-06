Invité par la Fifa pour participer aux conférences, match de gala et cérémonie d’ouverture du mondial 2018 qui démarre ce 14 juin, l’ancien attaquant des lions du Sénégal, Diomansy Kamara a voyagé avec El Hadji Diouf, le double ballon d’or africain et ancien international sénégalais. « Après Mamadou Niang et Habib Beye que j ai croisé cette semaine, il fallait bien que je me retrouve dans l’avion avec notre badboy national El hadj Diouf », a-t-il écrit dans son compte Facebook visité par Senego.