Sadio Mané défend Mo Salah : «Il est plutôt relax même s’il ne marque pas »

17 buts en premier league, une forme étincelante, un quart de finale de Ligue des champions en perspective, tout sourit cette saison à Sadio Mané. Et le joueur de Liverpool l’affirme : il savoure ces moments malgré la forte pression qui sous-tend cette fin de saison. Evoquant la disette que connaît actuellement son coéquipier Mohamed Salah, l’international sénégalais relativise car il arrive à tous les joueurs de haut niveau de traverser des périodes sèches. Voici l’intégralité de l’interview avec 13football.com.

9 buts en 9 matches ?

Pas mal (rires). En vérité, je suis très content de marquer des buts pour mon équipe car l’équipe est plus importante. Nous faisons bien les choses et nous gagnons des matches. Tout le monde est content.

Vous avez marqué des buts importants cette saison, quel est le plus beau et le plus important d’après-vous ?

Mon but favori cette saison est celui marqué contre le Bayern Munich. Il était très important et tout aussi joli.

En ce moment, aimeriez-vous voir Mohamed Salah marquer car il vit une période sèche (0 but en 7 matches toute compétition confondue) ?

Les gens dehors et autour du club parlent de Mo parce qu’il avait l’habitude de marquer presque à chaque match. Je le vois tous les jours, il est plutôt relax même s’il ne marque pas. Il sait que ce sont des situations qui arrivent dans le football. Personnellement j’aimerai le voir sourire en marquant des buts. Marquer des buts vous donne une sensation particulière mais nous ne sommes pas inquiets pour lui. L’équipe gagne et je pense que Mo Salah est très heureux.

Pouvez-vous actuellement savourer ces moments ou est-ce une grosse pression ?

Ce sont des moments à savourer. Tout le monde est content. On ne pourrait être plus heureux en ce moment. Etre sur la ligne droite, se battre pour le titre, que peut-on demander de plus ?

Certains de vos coéquipiers nous ont dit qu’ils sont juste focus sur leurs matches et ils ne se soucient pas des performances de Manchester City? Est-ce possible ?

Ce serait une erreur d’être influencé. Nous sommes focus sur nous-mêmes mais on regarde aussi ce que fait City. C’est normal. En vérité, je suis plus stressé en regardant les matches de Man City qu’en jouant les miens. Je souhaite qu’ils perdent (rires) tout comme mes coéquipiers ainsi que le coach. Il va certainement vous dire que non (rires) mais lui aussi veut que City perde.

Avec 11 buts lors de ses 12 dernières sorties, Sadio Mane est actuellement l’un des attaquants les plus en forme du football mondial – mais en quoi consiste une journée typique pour le Liverpool N ° 10?

Le joueur de 26 ans a déjà égalé son total de 20 buts dans toutes les compétitions la saison dernière. Avec 17, il a enregistré son meilleur total en carrière en Premier League.

En effet, Mane a été nommé joueur agréé du mois du club pour la deuxième fois en 90 jours jeudi, en reconnaissance de sa forme stellaire.

Nous avons décidé d’en savoir plus sur l’international sénégalais et sur sa vie en dehors du terrain, ainsi que sur la façon dont il se préparait et se préparait pour le football de niveau élite.

Continuez donc votre lecture pour découvrir – à ses propres mots – à quoi ressemble une journée typique dans la vie de Sadio Mane…

D’habitude, chaque jour, je me lève tôt. En fait, j’ai toujours été quelqu’un qui se lève tôt et dès que je le fais, je prends une douche puis je prie. Douche, prie. La même routine, chaque jour.

Après cela, ce que je vais faire ensuite dépend de l’heure à laquelle se déroulera notre entraînement. Par exemple, si l’heure du rapport est 9h30, j’aime quand même arriver un peu plus tôt et me faire soigner. J’arriverai toujours plus tôt que l’heure du rapport, parfois une heure avant, afin de pouvoir me faire soigner par le personnel médical, puis d’aller au gymnase et me préparer pour la séance du jour.

Certains joueurs vont se faire soigner, d’autres non, c’est à vous de choisir, vraiment. Personnellement, je veux toujours me sentir en forme, c’est pourquoi j’irai toujours. Même si j’ai un petit problème, j’irai voir le personnel médical et le lui dirai.

Avant, je luttais avec cela; Je me souviens qu’au début, quand j’avais 20/22 ans, je ressentais quelque chose, mais je me disais: tu vas bien! et puis parfois cela devenait pire. Maintenant, je ne suis plus un jeune joueur, je suis au plus haut niveau, donc si vous voulez être au sommet, au sommet, au plus haut niveau, vous devez toujours être à 100% en forme. Vous devez prendre soin de vous, de votre corps, de votre nourriture. Il est très important. Je ne prends jamais rien de facile, j’essaie de tout soigner.

Même un pour cent fait une différence à ce niveau, alors je pense qu’il est très important pour un footballeur d’être toujours en forme, surtout si vous savez que vous avez quelques options à votre disposition pour vous préparer. Vous devez l’utiliser – et c’est ce que j’essaie de faire chaque jour. Si je me sens un peu fatigué dans mon mollet, mon dos, mes ischio-jambiers ou mes aines, par exemple, je vais aller voir les gars de Melwood et me faire soigner.

S’il s’agit d’un premier rapport, je prendrai le petit-déjeuner à Melwood, mais la plupart du temps, je mangerai à la maison avant de rentrer. C’est différent de ce que j’ai chaque jour, vraiment; Certains jours, je mange des noix avec du yaourt et des fruits, parfois des œufs avec du pain ou parfois de la bouillie. Je n’ai pas de nourriture préférée en général. La seule règle que j’ai est que j’ai toujours besoin de manger sainement – toujours en bonne santé. C’est tellement important. Tout le temps, je ne mange que sainement.

Pour être honnête, je suis un très mauvais cuisinier et je ne peux donc vraiment faire que du porridge – c’est pourquoi j’ai un chef. Il sait maintenant que je ne suis intéressé que par une saine alimentation, comme il est avec moi depuis trois saisons.

Il s’appelle Damien et est originaire de Pologne. Il vit au Royaume-Uni depuis de nombreuses années avec sa famille. Mona [Nemmer] m’a préparé avec lui quand je suis arrivé au club et c’est un très, très bon gars. Je ne changerai jamais mon chef!

J’ai appris à écouter ce que mon corps me dit. J’avais l’habitude de manger ce que je voulais parce que j’étais jeune et que je n’avais aucune expérience de tout cela. Maintenant, je pense qu’en tant que jeune joueur, il est très important de commencer plus tôt, de manger sainement et d’être prêt à 100%. Et aussi dormir plus tôt!

Parfois, lorsque vous êtes jeune, vous ne possédez peut-être pas ce type de connaissances ou d’expérience, mais il est important quand vous êtes jeune de vous engager sur la bonne voie. Nous avons de la chance, en tant que footballeurs, de disposer de nombreuses options. Je pense qu’il est donc préférable de l’utiliser pour pouvoir être à un niveau élevé le plus longtemps possible. Ceci et travailler dur dans la formation tout le temps, c’est crucial.

Bien sûr, il est bon de venir à Melwood et de voir tous les garçons. En fait, je suis toujours heureux de venir à Melwood parce que mon rêve est devenu réalité: jouer pour l’un des plus grands clubs d’Europe avec une excellente équipe, un excellent manager… tout est génial ici, vraiment.

Pour moi, je ne peux pas remercier assez Dieu, je suis très heureux et toujours heureux de venir sur le terrain d’entraînement. J’aime tout ici.

Nous avons de bonnes relations en tant que groupe. Je suis ici depuis trois ans et certains joueurs sont arrivés depuis et sont nouveaux, mais c’est comme si nous étions ensemble depuis ma première année ici. C’est quelque chose qui rend Liverpool spécial, je pense.

Qui est le plus fort? Robbo, toujours! Il est toujours en train de parler. Vous pensez peut-être qu’il est silencieux, mais il parle, blague, parle fort, tout!

Bien sûr, l’entraînement est parfois très difficile, mais quand c’est difficile, je pense que cela facilitera les choses dans un match. C’est pourquoi je pense que si nous jouons à un tempo élevé, il est difficile pour une équipe de jouer contre nous à cause de l’entraînement. Nous en profitons donc vraiment de l’intensité.