Sadio Mané livre la clé de la victoire contre Guardiola

GALSEN221 – Sadio Mané et Liverpool ont réalisé l’exploit d’éliminer Manchester City en battant les Sky Blues à l’aller (3-0) comme au retour (1-2). Une double victoire synonyme de qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Au terme de la manche retour, hier soir, Sadio Mané a livré au micro de Canal Plus la clé du succès face à Guardiola et ses hommes

« Ça a été un match difficile. Quand l’adversaire nous a menés au score, on a été un peu tête en l’air. Mais on a su gérer l’émotion avant de pousser ensemble. Heureusement qu’on a été récompensés pour l’effort fourni.

Il faut s’attendre à tout dans ce genre de match. Nous avons eu en face une belle équipe. La meilleure équipe du championnat. Je pense que dès le début, on a compris qu’on avait les qualités pour battre n’importe quelle équipe en Europe. Aujourd’hui, on a joué sans complexe en les prenant assez haut. Et, à mon avis, c’était ça la clé du match.

Le premier but a été très important pour nous parce qu’on était menés au score. Le match était ouvert et je pense que si l’adversaire marquait le deuxième but, ça aurait changé (la donne). Heureusement qu’après notre égalisation, la rencontre a effectivement changé, mais en notre faveur. Et tant mieux pour nous. »

Galsen221