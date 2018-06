Pologne – Sénégal (1-2) : « Gaïndés », vous êtes les Rois d’Afrique !

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal a réussi, ce mardi face à la Pologne sur la pelouse du Spartak Moscou, son entrée en lice dans la 21ème édition de la Coupe du monde qui se joue en Russie. Grâce à un but contre son camp de Thiago Cionek sur une frappe de Gana Guèye (37’) et un autre de Mbaye Niang en seconde période (60’), les « Lions » ont dominé une équipe Polonaise qui a semblé dépasser par le rythme du jeu qui leur a été imposé avant de réduire la marque à la fin du temps réglementaire et de mettre la pression sur le but adversaire sans jamais réussir à revenir à la marque.

Alors que tous les pays africains ont perdu lors de leur entrée en lice, le Sénégal sauve l’honneur. Il fait même mieux puisqu’il ne marque non pas un point, mais trois face à des adversaires présentés comme de sérieux candidats à la première place du groupe H qu’ils partagent avec le Japon et la Colombie.

Après la première journée donc, le Sénégal occupe la première place du groupe en compagnie du Japon qu’il affrontera lors du match à venir avec, en cas de victoire, une qualification assurée pour les huitièmes de finale de la compétition.

Galsen221.com