Sénégal – Colombie : le onze de départ probable des « Lions »

GALSEN221 – Nous ne sommes plus qu’à 24 heures du troisième et dernier match du groupe H de la Coupe du monde de football qui se joue en Russie. Leader avec quatre (4) points, le Sénégal affronte la Colombie qui est dans l’obligation de s’imposer pour espérer disputer les huitièmes de finale alors que les hommes d’Aliou Cissé peuvent se contenter du point du nul.

Conscient que cela ne sera pas mission facile, le sélectionneur national du Sénégal pourrait retourner à son traditionnel 4-3-3 et procéder à trois changements dans son onze de départ. Un en attaque, un autre au milieu de terrain et un dernier en défense. Keita Baldé, Cheikhou Kouyaté et Lamine Gassama pourraient ainsi connaître leur première titularisation depuis le début du tournoi.

Pour le reste de l’équipe, aucun changement n’a été annoncé. Critiqué après le match du Japon, Khadim Ndiaye garde la confiance d’Aliou Cissé et de ses partenaires.

Le onze de départ probable du Sénégal :

Khadim ndiaye – Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué – Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Ismaila Sarr – Keita Baldé, Mbaye Niang

