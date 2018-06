Sénégal – Colombie : les « Lions » font mieux que tenir à la pause

GALSEN221 – Le Sénégal joue actuellement sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie. Face à la Colombie qui est dans l’obligation de s’imposer pour poursuivre l’aventure, les « Lions » font mieux que chercher le point du nul qui les qualifierait. En effet, ils jouent le jeu et ne se laissent pas manger dans les duels. Mieux, ils se sont montrés jusque-là plus dangereux que des « Cafétéros » qui ont perdu leur métronome James Rodriguez, remplacé pour une raison que l’on ignore encore. A la pause donc, Sénégalais et Colombiens n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Un résultat qui, s’il reste inchangé, ferait les affaires des hommes d’Aliou Cissé.

