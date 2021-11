Sénégal-Congo : du beau monde au stade Lat Dior

Il y avait du beau monde dans les travées du stade Lat Dior de Thies, dimanche soir lors du match qui opposait le Sénégal au Congo (2-0), dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Au niveau de la loge officielle, on aperçoit le Roi du Mbalakh, Youssou Ndour qui a effectué le déplacement pour soutenir les Lions et participer à cette bonne note. D’autres autorités étaient également présentes au stade. Le député Abdou Mbow habitué des matchs des Lions, tout comme le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor et Abdoulaye Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et évidemment le Ministre des Sports, Matar Ba. Il y avait aussi les comités de supporters Allez Casa et 12e Gaïndé. Ci-dessous, les belles images de cette rencontre.