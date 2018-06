Sénégal – Japon (15 heures GMT) : 90 minutes pour faire peur au Monde

GALSEN221 – Le Sénégal affronte le Japon ce dimanche (15 heures GMT), pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde Russie 2018. Victorieuses respectivement de la Pologne et de la Colombie, les deux nations tenteront chacune de se frayer un passage royal pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le jeu

L’équipe nationale du Sénégal ne peut plus se cacher. Après son succès face à la Pologne de Lewandowski (2-1), elle s’est révélée à la face d’un monde qui l’attendait déjà comme un sérieux outsider en Russie. Contre les partenaires de Kagawa, les hommes d’Aliou Cissé vont devoir jouer un tout autre football s’ils veulent enchaîner avec une deuxième victoire avant d’affronter la Colombie lors de la troisième et dernière journée, jeudi prochain. Mais, c’est bien ça le Mondial. Une opposition régulière de styles. Aujourd’hui, le sélectionneur national devrait tenter un 4-3-3 qui gonflerait le milieu de terrain avec l’entrée de Pape Alioune Ndiaye à la place de Mame Biram Diouf. Au final, un seul changement est annoncé par rapport au onze de départ qui a été aligné lors de l’entrée en lice des « Lions ».

L’adversaire

Le Japon joue au plus malin avec le Sénégal. Les « Nippons » cachent bien leur jeu, mais ils ne peuvent en aucun cas pratiquer un footballeur qui n’est pas dans leur ADN. La technicité et la vivacité sont les caractéristiques premières de cette équipe qui a créé l’une des sensations de ce début de Coupe du monde après sa victoire contre la Colombie. Sakai et sa bande auront toutefois du mal à jouer leur football et à compter offensivement sur un apport des latéraux qui auront fort à faire avec Sadio Mané et Ismaila Sarr sur les côtés. Toutefois, les « Lions » devront faire montre d’une grande concentration s’ils ne veulent pas se faire prendre dans le dos. Face à une équipe Sénégalaise difficilement cernable, le Japon s’est préparé sur tous les plans en espérant ne pas plier face aux qualités individuelles de l’adversaire.

L’enjeu

En cas de victoire, le Japon ou le Sénégal ferait un pas immense vers le prochain tour. Mieux, l’équipe victorieuse serait assurée de se qualifier si la Pologne et la Colombie (18 heures GMT) ne parviennent pas à se départager au coup de sifflet final. Si le Japon n’était pas attendu dans cette situation, et surtout pas après un premier match face à la Colombie de Falcao ou encore James Rodriguez, le Sénégal aura pour sa part 90 minutes pour confirmer sa bonne prestation lors de son entrée en lice et ainsi faire peur à leurs potentiels futurs adversaires dans la compétition.

Galsen221.com