Sénégal – Japon : le journaliste français Phillipe Doucet analyse la performance des “Lions”

Pour Philippe Doucet, journaliste de Canal+, le Sénégal a joué moins bien que contre la Pologne. « Le Sénégal n’a pas fait un match à la hauteur de celui qu’il avait fait contre la Pologne, tranche-t-il. On sent qu’il y a eu un travail tactique, une préparation idéale pour ce match. Celui-ci a été très bien abordé, par contre, ça n’a pas tenu dans la durée. On a vu le pressing baisser considérablement de minute en minute au point que l’équipe japonaise pesait de plus en plus sur la défense sénégalaise au fur à mesure du match. C’est une prestation mitigée du Sénégal. A nuancer aussi quand même parce que quand même le Japon a été bon. »

Dans son débriefing, Doucet explique que les Japonais ont profité de chaque faille du Sénégal. « Ils ont fait courir les Sénégalais intelligemment, et à l’arrivée ils ont désarmé un peu cette équipe sénégalaise », signale-t-il.

L’équation que Cissé devra vite résoudre

De l’avis du journaliste de Canal+, Aliou Cissé devra résoudre une équation en vue de son prochain match (contre la Colombie) : « Il y a une vraie réflexion à faire. Quand le Sénégal n’arrive pas à mettre la pression, quel devient le style de jeu de cette équipe ? On a vu aujourd’hui que quand elle n’arrive pas à faire le pressing, qu’elle n’arrive pas à récupérer aisément le ballon, ça devient très compliqué. »

Seneweb