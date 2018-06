Sénégal – Japon : un résultat qui ne fait les affaires de personne

GALSEN221 – C’est une mauvaise affaire commune que viennent de réaliser le Sénégal et le Japon qui s’affrontait à l’occasion de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde de football qui se joue en Russie. Après avoir mené au score à deux reprises grâce à Sadio Mané en première période puis Wagué en seconde, les « Lions » ont toujours vu leurs adversaires revenir à la marque. Avec ce match nul sur le score de deux buts partout, Aliou Cissé et ses poulains, tout comme les Japonais, suivront avec une grande attention la rencontre qui opposera tout à l’heure les deux autres équipes du groupe, la Colombie et la Pologne. En attendant, la bande à Sadio Mané se complique la tâche avant d’affronter les Colombiens pour la troisième et dernière journée.

