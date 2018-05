Sénégal – Luxembourg (0-0) : les « Lions » butent sur un mur

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal affrontait ce jeudi le Luxembourg en match de préparation. Une rencontre qui s’est soldée sur un score nul et vierge, malgré les nombreuses offensives des « Lions » qui ont toutefois manqué cruellement de réalisme devant le but. Les locaux ont certes beaucoup défendu, mais cela ne dédouane pas les poulains d’Aliou Cissé dont le but justement était de trouver la faille face à une formation recroquevillée derrière. Au terme de ce premier match entrant dans le cadre de la préparation pour le Mondial donc, on peut dire que le Sénégal a buté sur un mur et que les joueurs n’ont jamais su trouver la solution à l’équation luxembourgeoise.

