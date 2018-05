Sénégal – Luxembourg : des « Lions » encore trop tendres à la mi-temps

GALSEN221 – Le Sénégal affronte actuellement le Luxembourg en match amical. Une rencontre que les Lions ont débuté avec une équipe remaniée qui essaie de faire bouger des locaux recroquevillés. Malgré quelques occasions, dont une très bonne fin de première période, les « Lions » n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Au retour des vestiaires, les poulains d’Aliou Cissé gagneraient à faire montre d’une plus grande détermination. A la mi-temps donc, le Sénégal et le Luxembourg se quittent sur un score nul et vierge.

