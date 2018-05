Sénégal – Luxembourg : le onze de départ des « Lions » (officiel)

GALSEN221 – La rencontre entre le Luxembourg et le Sénégal va débuter dans quelques instant (18 heures GMT) et la rédaction de Galsen221 est en mesure de vous livrer les noms des onze « Lions » qui vont débuter le match du côté du Sénégal. Comme pressenti, le sélectionneur national Aliou Cissé a procédé à un turnover au niveau d’un certain nombre de postes. Habituellement sur le banc, Saliou Ciss, Moussa Wagué, Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr, Moussa Konaté et Mbaye Niang seront titularisés. Exceptionnellement en 4-4-2, les « Lions » vont évoluer avec Cheikhou Kouyaté dans l’axe, alors que Keita Baldé et Ismaila Sarr vont carrément prendre les flancs.

Onze de départ du Sénégal :

Gardien : Khadim Ndiaye

Défenseurs : Moussa Wagué – Kalidou Koulibaly – Cheikhou Kouyaté – Saliou Ciss

Milieux : Keita Baldé – Idrissa Gana Guèye – Alfred Ndiaye – Ismaila Sarr

Attaquants : Mbaye Niang – Moussa Konaté

