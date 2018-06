Sénégal vs Japon : partage des points à la mi-temps

GALSEN221 – Le Sénégal et le Japon s’affronte actuellement pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de football Russie 2018. A la mi-temps, les deux sélections n’ont pas réussi à se départager. Et pour cause, après l’ouverture du score de Sadio Mané dès la onzième minute de jeu, les « Samouraï Bleus » ont profité du relâchement de leurs adversaires pour remettre les pendules à l’heure grâce à Takashi Inui (34’). Revenus à la charge, les hommes d’Aliou Cissé ne réussiront pas à reprendre l’avantage avant la fin des 45 premières minutes. A la pause donc, « Lions » et « Nippons » rejoignent les vestiaires sur le score d’un but partout.

