Face au Soudan ce soir, pour le match aller de la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, le Sénégal pourrait aligner un onze de départ inédit.

Confronté aux nombreux forfaits de ses cadres, notamment en défense, avec Koulibaly et Salif Sané, le coach Aliou Cissé, devrait intégrer dans son onze de départ les deux novices, à savoir Pape Abdou Cissé (axe central) et Racine Coly (latéral gauche). Le premier nommé devrait faire le pair axial avec Kouyaté, tandis que le second pourrait suppléer à Adama Mbengue au poste d’arrière droit. Au milieu de terrain, Gana Guèye et Alfred Ndiaye seront titulaires. On aura Mané et Keita Baldé sur les flancs pour alimenter le duo d’attaque pressenti, Niang et Diagne.

Si ce onze probable est confirmé, le coach Aliou Cissé aura joint la parole à l’acte, avec ce classement plutôt offensif, lui qui disait n’attendre rien que la victoire.

Onze probable (4-4-2) : Alfred Gomis – Youssouf Sabaly, Cheikhou Kouyaté, Pape Abdou Cissé, Racine Coly – Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye – Diao Baldé Keita, Sadio Mané, Mbaye Diagne, Mbaye Niang.