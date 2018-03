Sur le best of du combat de Diourbel, il est clair que Forza revient en force, après plusieurs saisons sans lutter. Pour Abdou Diouf, après plusieurs années hors du pays, ce longiligne lutteur n’a rien montré, manquant de repères et de condition physique. Pour un puncheur du temps de ses belles années, Abdou Diouf a déçu et au finish, la jeunesse l’a emporté sur l’ »expérience ».

