Dans la dernière partie de l’entretien qu’il a accordé à Senego au micro de Amadou Lamine MBAYE, Gorgui Sy Dieng a parlé de la politique sportive au Sénégal. A en croire le joueur de la NBA ce qui fait développer le sport, ce n’est rien d’autre que l’argent. D’après lui, les autorités doivent s’organiser et injecter de l’argent dans les disciplines sportives qui nous valent plus de satisfaction en matière de résultats et de trophées.