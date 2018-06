Succession de Zidane à la tête du Real : Cristiano Ronaldo valide deux pistes

Le calme après la tempête. Après avoir jeté le trouble sur son avenir au Real Madrid après la finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo serait désormais dans l’attente de connaître son futur entraîneur avant de prendre une éventuelle décision. Le choix du successeur de Zinedine Zidane pourrait donc s’avérer crucial.

Le Real Madrid aura vécu une bien drôle de semaine. Vainqueur de sa troisième Ligue des champions face à Liverpool le 26 mai dernier, le club madrilène a ensuite dû composer avec les déclarations mystérieuses de Cristiano Ronaldo sur son avenir et le départ totalement inattendu de Zinedine Zidane. Autant dire qu’on a connu mieux comme festivités après un nouveau sacre européen. De son côté, le Portugais, qui s’apprête à disputer le Mondial avec sa sélection, est désormais dans l’attente de connaître son futur coach.

Et ce choix, forcément, pourrait s’avérer crucial pour son avenir au Real. Comme l’explique Marca, actuellement plus “tranquille” et totalement concentré sur la Coupe du monde, CR7 observera toutefois d’un oeil attentif la décision de son président Florentino Pérez. Selon le quotidien madrilène, la star portugaise valide les pistes Pochettino et Klopp. En attendant, le Real a demandé à son joueur de ne plus parler de son avenir, histoire d’éviter de faire la Une des journaux dans ce moment déjà bien difficile après le départ de Zidane. Une demande acceptée par Cristiano.

De plus, le quotidien de Madrid explique que l’international portugais est désormais en position de force pour une éventuelle (re)négociation de son contrat. La raison ? Difficile d’imaginer le Real se séparer de sa star alors que “Zizou” vient de claquer la porte. Deux départs aussi retentissants en l’espace de quelques semaines, le “madridisme” en prendrait alors un sacré coup. Ainsi, Cristiano Ronaldo a accepté de mettre de l’eau dans son vin. Place désormais à la Coupe du monde avec le Portugal. Le futur proche, c’est celui-là.

Eurosport