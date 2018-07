Sunderland: Papy Djilobodji ne percevra plus de salaire

GALSEN221 – Papy Djilobodji et Sunderland se dirigent vers un bras de fer qui pourrait coûter cher au défenseur des « Lions ». Après avoir refusé de rentrer en Angleterre suite à la fin de son prêt à Dijon, l’ancien nantais a vu Sunderland décider de suspendre provisoirement son salaire. C’est le président des Black Cats qui en a fait l’annonce.

« Il a demandé à ne plus revenir, nous non plus on ne lui paiera plus son salaire », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Pour les deux parties, une chose est claire : la séparation est la seule solution. Toutefois, le joueur ne trouve pas preneur. Malgré la volonté de Sunderland de le vendre, Djilobodji reste dans le flou quant à son avenir. Alors que le mercato estival ne s’est pas encore emballé, il peut encore espérer voir un club de Ligue 1 faire appel à ses services.

Galsen221.com