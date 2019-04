Tirage au sort Can 2019 – Les chapeaux dévoilés : zoom sur les potentiels adversaires des « Lions »

On connaît désormais les 24 équipes qui disputeront du 21 juin au 19 juillet la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019, en Egypte.

Six poules de quatre pays, issus des quatre chapeaux, seront constituées lors du tirage au sort, qui aura lieu ce vendredi 12 avril 2019.

Logé dans le chapeau 1, le Sénégal évitera au premier tour le pays hôte, l’Egypte (Nation la plus titrée de la compétition), mais aussi d’autres grosses cylindrées du contient comme le Ghana, la Tunisie, la Côte d’Ivoire ou encore le Cameroun, tenant du titre.

Cependant, les hommes d’Aliou Cissé peuvent se retrouver avec d’autres grosses pointures du continent africain, le Nigeria, l’Algérie ou l’Afrique du Sud.

Un tirage clément, mettra sur la route des Lions un groupe composé du Burundi, de la RD Congo et du Bénin. Le contraire serait une poule partagée par le Maroc, l’Afrique du Sud et le Madagascar.

Les équipes par chapeau

Chapeau 1 : Sénégal, Egypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Cameroun

Chapeau 2 : Maroc, Nigéria, RD Congo, Algérie, Mali et Guinée

Chapeau 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée Bissau, Zimbabwé, Angola et Burundi

Chapeau 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar et Tanzanie