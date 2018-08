Titre de roi des arènes : Bombardier avertit le monde de la lutte sénégalaise après sa défaite

Bombardier est toujours dans sa logique de quitter l’arène avec le titre de « Roi des Arènes ». Battu samedi passé par Eumeu Sène lors du choc Royal organisé par Leewtoo Production, le lutteur de Mbour ambitionne déjà de retrouver sa couronne. « Je vais tout faire pour reprendre la couronne », a-t-il indiqué dans un entretien accordé au journal Sunu Lamb exploité par Senego.

« Dans mes propos, ajoute-t-il, j’ai toujours été clair. J’ai toujours exprimé mes objectifs et c’est Dieu qui décide. »

Le tombeur de Modou Lo et Balla Gaye 2 estime que son nom restera toujours gravé dans l’arène en tant que double roi des arènes. « J’étais déjà au sommet et mon objectif était de bien gérer ma carrière. Car mon souhait, c’était d’aller à la retraite avec la couronne. Maintenant, il me reste trois à quatre ans dans l’arène, nous allons bien travailler pour pouvoir récupérer la couronne inchalla », a-t-il promis.

