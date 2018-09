Transfert au FC Nantes : Kara Mbodji brise le silence sur son choix

Prêté toute la saison par le RSC Anderlecht, Kara Mbodj est la septième recrue estivale du FC Nantes. Présenté hier, le défenseur sénégalais a expliqué pourquoi il avait choisi de venir chez les Canaris. « Je pense que le FC Nantes était le club idéal pour moi. C’est un club avec une histoire énorme et c’est une famille. Après avoir passé du temps éloigné des terrains la saison passée, c’était le club qu’il me fallait pour progresser. Le discours des dirigeants et du coach m’a convaincu. En plus, je réalise un rêve de gamin en découvrant la Ligue 1 car c’est un championnat que je regardais à la télé quand j’étais petit », a développé le joueur de 28 ans.

Longtemps absent la saison dernière suite à une opération du genou, ce dernier a ensuite abordé son état physique. Et Kara Mbodj est déjà prêt : « je n’aurai plus jamais un genou à 100% comme dans ma jeunesse mais je suis satisfait. Je travaille tous les jours avec l’équipe à l’entraînement et tout se passe bien sur le plan physique. Je me sens bien, je suis prêt et à la disposition du coach. (…) Beaucoup de gens m’ont enterré vivant pendant ma blessure. Aujourd’hui, je veux leur répondre sur le terrain. J’ai hâte de jouer mon premier match à la Beaujoire ! » Rendez-vous le 16 septembre (15h) face au Stade de Reims ?

Avec Dakaractu