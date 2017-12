Le triplé pour Reug Reug, vainqueur à Mbour Samedi, dimanche et à Dakar Lundi

Luttetv – Reug Reug s’est apparemment remis de sa défaite contre Bébé Diène, le champion de Thiaroye a réalisé un triplet inédit ce week-end.

Il s’est d’abord imposé le samedi 23 décembre à Mbour lors des 5 millions de Luc Nicolai face à Libidor en finale (après avoir battu Nguel Dione, Obeuli et Franc).

Le lendemain dimanche 24 décembre Reug Reug a encore raflé la mise 2,5 millions à Mbour en battant encore Libidor en finale.

Et ce lundi 25 décembre c’est Diaks qui organisait à Iba Mar Diop, la mise était de 3 millions. Et encore Reug Reug! Il a battu Moussa Ndiaye en finale. Dans les préliminaires Thiaka Faye a perdu face à Moussa Ndiaye et Nguel Dione a battu Pape Ndoye mais a dénoué son Nguimb suite à une blessure à la main.

Il y a eu cependant quelques moments de frayeurs lorsque Reug Reug a battu Boy Faye en demi-finale, il s’est plaint d’une forte douleur à l’épaule, mais plus de peur que de mal, il s’en est remis avant de battre Moussa Ndiaye en finale.

