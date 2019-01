L’ancien attaquant de Rennes et Lille est de retour en Turquie. Moussa Sow s’est engagé avec le Gazisehir Gazantiep pour un an et demi. L’avant-centre sénéngalais de 33 ans était libre depuis l’été dernier et la fin de son contrat avec le Shabab Dubai. Il a précédemment joué à Fenerbahce et Bursaspor. Le Gazisehir Gazantiep pointe à la 4e place du classement de 2e division turque.

