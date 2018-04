Victoire contre Gris: Balla Gaye 2 réagit au recours de l’écurie Fass

GALSEN221 – Balla Gaye 2 s’est imposé sur décision arbitrale lors du choc qui l’opposait ce samedi 31 mars à Gris-Bordeaux. Lors d’un large entretien accordé à nos confrères de Senego, le “Lion” de Guédiawaye est revenu sur cette victoire, commentant le recours évoqué par l’écurie Fass.

“Recours? Ils en ont l’habitude. On m’a donné la victoire dans l’enceinte. Même si on casse le verdict, c’est fini. Leur soi disant solidarité derrière ce résultat, c’est comme si le Sénégal avait fait match nul contre le Brésil, c’est pourquoi Fass est content”, a commenté le fils de Double Less.

Pour rappel, ces propos font suite aux déclarations du président de l’écurie Fass, Abass Ndoye, qui a ouvert la porte à un recours après que Gris-Bordeaux ait perdu le combat pour un nombre d’avertissements supérieur à celui de son adversaire.

