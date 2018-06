Victoire sur la Pologne : Sadio Mané et Khadim Ndiaye jouent la prudence

Sadio Mané et son coéquipier Khadim Ndiaye ont livré leurs impressions d’après-match. Et, s’ils savourent le succès face à la Pologne, ils préfèrent jouer la carte de la prudence.

Sadio Mané: « Nous sommes contents mais rien n’est fait »

« Nous sommes très contents de cette victoire. Maintenant, rien n’est encore fait. Nous allons préparer les deux prochains matchs pour essayer les gagner. Cela veut dire que tout est possible dans le football, il faut juste y croire. C’est ce que nous avons essayé de faire et on a été récompensé. Un match difficile, mais nous allons tout ce qu’il faut pour les battre. Nous irons là-bas pour chercher la victoire. »

Khadim Ndiaye: « Une victoire importante »

“Une victoire importante, mais qu’il faut ranger dans les tiroirs. Il reste deux matchs important surtout contre le Japon. Si nous la fêtons comme elle se doit, on peut passer à côté contre le Japon. Donc, il ne faut pas s’enflammer. C’est un rêve d’enfant devenu réalité. Je me rappelle en 2002 je me levais à 6h pour aller regarder les matchs. Maintenant, jouer une telle compétition, je n’arrive même pas à l’exprimer. J’imagine qu’au pays, c’est la fête. Nous leur demandons de formuler des prières. Sur le plan mental, cette victoire me permet de redoubler d’effort. Cela va me permettre d’être conscient qu’il reste beaucoup de choses que nous devons aller chercher. On ne calcule pas le japon ni aucune équipe. Nous allons bien se reposer et prendre match par match.

Une plaisir immense. Voir le président avec nous dans les vestiaires, c’est magnifique. Nous allons tout donner, même s’il faut y laisser la vie, on le fera. »

Avec iGfm