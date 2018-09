GALSEN221 – Dans la presse de ce vendredi 21 septembre 2019, on peut voir l’ancien sénégalais, Demba Ba, s’en prendre à Aliou Cissé et ses objectifs de victoire finale à la Coupe d’Afrique des nations 2019. Attaqué donc, le sélectionneur national, qui était en conférence de presse aujourd’hui pour dévoiler la liste des joueurs convoqués dans le cadre de la double confrontation face au Soudan pour les éliminatoires de la Can au Cameroun, n’a pas manqué de réagir à la sortie de l’ancien buteur de Chelsea.