Vidéo – Altercation: Gorgui Sy Dieng Vs Kevin Durant, ça a chauffé sur le terrain

En plus de remporter le match face à Golden States samedi, Gorgui Sy Dieng a fait une bonne prestation avec un double-double. Mais le fait qui aura retenu les attentions est sans doute son altercation avec Kevin Durant.

Ce n’est pas une simple remarque! Gorgui Sy Dieng a le sang chaud et ne se laisse pas faire sur le terrain. Il l’a encore une fois démontré lors de la réception des warriors de Golden States qui ont perdu à un point d’écart (130-131) lors des prolongations.

Visiblement très énervé, Kevin Durant (Golden State) et Gorgui Sy Dieng ont eu une petite altercation verbale. Ils se sont lancés des mots et des regards haineux. L’arbitre a du intervenir pour les séparer évitant ainsi une altercation musclée. Il les a d’ailleurs sanctionnés avec une faute technique.

Il s’agit de la deuxième altercation du lion de Minnesota. Rappelons qu’il s’était emporté sur Devin Booker en février.

Gorgui Sy Dieng a fait une bonne prestation lors de ce match avec 22 minutes jouées, 10 points, 14 rebonds et une passe décisive.

