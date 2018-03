Vidéo – Après son agression : Modou Mbaye parle de ses relations avec Sa Thiès et Balla Gaye 2

GALSEN221 – Dans le cadre de l’open press de Sa Thiès quelques jours avant son combat perdu face à Boy Niang, Modou Mbaye avait été victime d’une tentative de lynchage et le pire a été évité de justesse. Les supporteurs supposés du fils de Double Less lui reprochent d’être un « griot » comme Boy Niang, ou encore d’être un « espion » à sa merci. Toutefois, une nouvelle fois, l’animateur rappelle les relations qu’il entretient avec le principal concerné, Sa Thiès, et son grand frère Balla Gaye 2.

Galsen221.com