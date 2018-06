GALSEN221 – Diao Baldé Keita est au cœur d’une vive polémique concernant sa non titularisation et les raisons qui l’entourent. Invité sur le plateau de Sen Show, sur la Sen Tv, Assane Sène s’est notamment prononcé sur le cas du joueur de l’AS Monaco et la possibilité de le voir débuter face à la Colombie.

Galsen221.com