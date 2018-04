Vidéo: Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux menacent le CNG d’une grève

Le “Tigre de Fass” a été délesté de 5,100 millions FCFA, suite à une batterie de sanctions. À part l’assurance pour chaque lutteur qui est de 250 000mille FCFA, le surplus d’accompagnants qui s’élèvent à 77 personnes (10 000 par personne : 770 000 FCFA) au lieu des 15 personnes autorisées, le dépassement du temps imparti pour le mystique de 33 minutes (10 000 par minute : 330 000 FCFA), il y a les 3 avertissements qui lui ont coûté 15% de son reliquat de 20 millions.

Pour ce qui s’agit du “Lion de Guédiawaye”, le Cng a pris 5,170 millions sur son reliquat de 20 millions FCFA. Le dépassement de temps imparti pour la mystique 39 minutes (390 000 FCFA), le surplus d’accompagnants évalué à 79 personnes (10 000 par personne : 790 000 FCFA), un coup irrégulier taxé à 15%, soit 1. 875. 000 million FCFA et l’introduction d’un récipient de plus de 10 litres dans l’arène, sanctionné à hauteur de 1. 875 000 million FCFA, en plus de l’assurance de 250 000 FCFA, ont fait perdre à Balla Gaye 2 la somme de 5,170 millions.

Les deux lutteurs ont donné leur opinion sur le CNG, tout en faisant planer un parfum de grève dans l’air.