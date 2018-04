Vidéo: Balla gaye 2 lance une pique à Modou Lô

La rivalité entre Balla Gaye 2 et Modou Lô semble rester intact au vu de l’interview accordé par Balla à la suite de sa victoire sur le tigre de Fass Gris Bordeaux. Pour Modou Lô c’est une rivalité naturelle à l’instar de celle qui existe entre Messi et Ronaldo. « C’est une rivalité qui existe. Je dirai même que c’est comme celle qui existe entre Messi et Ronaldo, c’est comme ça », déclare le leader de Rock Energy dans les Echos. Mais si les deux footballeurs se disputent les ballons d’or, eux, se battent pour le titre de roi des arènes.

A ce propos, Modou Lô, garde toujours à travers sa gorge sa défaite contre le lion de Guédiawaye. « Pour dire vrai, j’ai horreur de la défaite, surtout au Sénégal. Si tu tombes, tu seras la risée de tout le monde. Mais ce n’est que du sport et il faut le prendre comme tel », relativise-t-il.

Suite à sa victoire Balla Gaye a lancé des piques à son rival.