Vidéo: Balla Gaye 2 maîtrise Gris, le 3eme tigre de Fass et se repositionne

GALSEN221 – Deux longues années après son dernier combat et une défaite lourde de sens infligée par Eumeu Sène, Balla Gaye 2 faisait son grand retour dans l’arène où il affrontait un Gris-Bordeaux, en confiance et décidé à l’enfoncer un peu plus dans le trou.

Confiant comme à son habitude, le “Lion” de Guédiawaye a donc réussi à prendre le meilleur sur le “Tigre” de Fass par avertissement. Avec cette victoire pour signer son retour, le fils de Double Less relance sa carrière et prouve qu’il faudra à nouveau compter sur lui à l’avenir.

Son objectif, et il l’a toujours dit, est de redevenir le roi des arènes. Galsen221.com