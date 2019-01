Le récent tombeur de Modou Lô était, samedi dernier, à Bogal en Casamance, où il était invité à une Ziarra. Accroché au téléphone, le Lion de Guédiawaye a laissé entendre que ce sont les lutteurs qui souhaitaient l’affronter. « Je suis un champion. Ce sont les lutteurs qui veulent m’affronter, je ne cible personne. Mon combat face à Bombardier est souhaité. C’est un champion. On s’est déjà affronté et il a eu raison sur moi. Mais si on doit se croiser à nouveau, on le fera ».

