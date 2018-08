GALSEN221 – Après plusieurs années de retrait, Gaston Mbengue est de retour dans le milieu de la lutte sénégalaise. Et pour ce grand come-back, le « Don King » de l’arène a décroché une affiche rêvée par les amateurs. Il s’agit bien entendu de la revanche entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Pour ce qui est du spectacle, le promoteur entretient le flou, mais on peut comprendre à travers ses propos que les amateurs peuvent s’attendre à du très lourd.