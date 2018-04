Vidéo – Balla, Gris, Eumeu, Bombardier : les lutteurs tous ensemble dans la bonne humeur

GALSEN221 – La violence dans le milieu de la lutte est souvent mise en avant. Les lutteurs se sont toutefois toujours défendus d’en être les initiateurs et ils le prouvent dans cette vidéo dans laquelle on peut voir Eumeu Sène, Balla Gaye 2, Eumeu Sène, Gris-Bordeaux ou encore Bombardier qui voyagent ensemble dans le même avion et dans la bonne humeur. Bécaye Mbaye, le célèbre animateur, qui a toujours lutté pour la paix entre les différents acteurs de l’arène était également présent.

