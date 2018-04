Ibrahima, l’expert de Luc Nicolai en charge de la retransmission du combat Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux via pay-per-view a nié tout piratage. Il estime que ceux qui ont diffusé le combat en direct sur leur sites internet ou Facebook n’ont pas piraté la bande passante de la retransmission. Or le système a bel et bien été piraté, car l’explication qu’il a donné dans la retransmission « pirate » de tiers personnes, n’est qu’une façon parmi d’autres.

senego