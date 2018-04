GALSEN221 – Baye Ndiaye s’est pleinement investi lors du combat entre Gris-Bordeaux et Balla Gaye 2, à l’image de son grand frère Aziz. Faisant office de « marabout » le jour du choc (et même avant), Baye Ndiaye a accepté, au cours de cet entretien accordé à Dakaractu, de revenir sur cette date qui marquait le retour du fils de Double Less dans l’arène. Il livre les contours de ce choc remporté par Balla qu’il considère comme un frère.

Galsen221.com