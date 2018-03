Vidéo – Bécaye Mbaye sur l’arrivée de Gris Bordeaux: « rien d’autre que du mystique »

L’animateur de Bantamba à la 2stv, Bécaye Mbaye, joint par Senego sur l’arrivée matinale (09h38) de Gris Bordeaux au stade Leopold Sedar Senghor pour un combat qui doit se dérouler si tout ce passe bien à 19h, estime que c’est purement mystique.

« Ah bon? Est-ce que l’information est confirmée? Si c’est vrai, c’est étonnant et incompréhensible. Il n’ y a aucun prétexte sportif pour se rendre au stade Lépold Sedar Senghor avec le temps froid qu’on lui connaît. Aucun préparateur physique, encore moins un entraîneur et un médecin ne recommandent cela à un sportif. À moins qu’il se trouve un coin où se reposer et récupérer. Mais il est impossible de faire des échauffements jusqu’à 19h », avance Bécaye Mbaye.

Sa conviction est toute faite: « c’est uniquement mystique, il n’y a rien d’autre. Aucune autre explication que celle que je vous ai donnée. Maintenant, les lutteurs ont franchi un palier. Vous entendrez bientôt qu’un lutteur a passé la nuit au stade si c’était permis. Ils croient beaucoup plus aux marabouts qu’aux coachs », a-t-il conclu.